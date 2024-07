Galaxy Ring : voici les mesures que devrait proposer la bague connectée de Samsung

Le site Android Authority a mis la main sur les fonctionnalités qui devraient être proposées par la Galaxy Ring depuis l'application Samsung Health.

Dans un peu plus d’une semaine, Samsung devrait enfin lever le voile sur la Galaxy Ring. si la bague connectĂ©e du constructeur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en janvier dernier, c’est le 10 juillet que la firme devrait la lancer officiellement et livrer l’ensemble de ses caractĂ©ristiques et fonctionnalitĂ©s.

Quelques jours avant la prĂ©sentation Galaxy Unpacked, le site Android Authority a cependant pu mettre la main sur l’intĂ©gration de la bague dans l’application Samsung Health. En jouant avec l’application, le site spĂ©cialisĂ© a ainsi Ă©tĂ© en mesure de dĂ©couvrir certaines des mesures qui devraient ĂŞtre proposĂ©es sur la bague connectĂ©e et sur l’interface qui sera alors proposĂ©e.

Stress, frĂ©quence cardiaque, tempĂ©rature et… ronflements

Concrètement, les diffĂ©rentes captures d’Ă©cran permettent de dĂ©couvrir des mesures prises avec la bague pour la mesure du stress ou de la frĂ©quence cardiaque, directement depuis l’application. Selon les informations dĂ©nichĂ©es par Android Authority, la bague devrait Ă©galement ĂŞtre en mesure d’Ă©valuer la tempĂ©rature de la peau, notamment dans le cadre du suivi du cycle menstruel. La capture d’Ă©cran partagĂ©e par le site spĂ©cialisĂ© prĂ©cise par ailleurs que l’utilisateur aura le choix quant Ă l’appareil effectuant cette mesure, entre la Galaxy Ring et une montre Galaxy Watch intĂ©grant elles aussi une mesure de la tempĂ©rature.

Dernière mesure mise en exergue par Android Authority, celle des ronflements. LĂ aussi, la Galaxy Ring pourrait ĂŞtre utilisĂ©e de la mĂŞme manière qu’une montre Galaxy Watch, en la portant avec soi la nuit — probablement pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang — et en dormant proche de son smartphone qui va quant Ă lui ĂŞtre utilisĂ© pour enregistrer les sons.

Dans l’ensemble, la Galaxy Ring devrait donc reprendre des fonctionnalitĂ©s identiques Ă celles d’une montre Samsung, mais dans un format miniaturisĂ©. La bague devrait ĂŞtre officiellement prĂ©sentĂ©e le mercredi 10 juillet lors de la confĂ©rence Galaxy Unpacked Ă Paris. D’ici lĂ , vous pouvez retrouver notre dossier complet pour tout savoir sur la Samsung Galaxy Ring.