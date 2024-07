Record de la Tesla Model 3, la Galaxy Watch 7 supprime une fonction et une nouveauté arrive chez Google Messages

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 12 juillet : une nouvelle version de la Tesla Model 3, une fonction qui disparaît de la Galaxy Watch 7 et une nouveauté pour Google Messages. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Plus de 700 km d’autonomie : cette nouvelle Tesla Model 3 franchit un nouveau record

Tesla a présenté aux États-Unis une nouvelle version de sa Model 3, la déclinaison Grande Autonomie Propulsion. Celle-ci dépasse les précédents records d’autonomie de la Model 3 et peut atteindre théoriquement une distance de 700 km après une charge complète. On ignore encore cependant si cette version sera lancée également en Europe.

Galaxy Watch 7 : Samsung fait l’impasse sur cette fonction pratique des précédentes versions

Avec l’arrivée des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, ainsi que de leur nouveau capteur, Samsung a fait le choix de supprimer une fonction pourtant bien pratique. Désormais, il ne sera plus possible de recharger la montre directement en la posant au dos de son smartphone Samsung. En cause, un nouveau capteur désormais trop épais.

Google Messages ressemblerait un peu plus à Snapchat avec cette fonctionnalité

C’est une nouveauté plutôt pratique qui pourrait arriver sur Google Messages. L’application de SMS et RCS sur Android pourrait prochainement voir l’arrivée de nouveaux filtres. À l’instar de ce qu’on peut avoir sur Snapchat, les utilisateurs pourraient profiter de filtres 3D pour se prendre en photo ou en vidéo et partager les images ainsi créées.