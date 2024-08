Alpine A290 électrique à 290 € / mois : bonne ou mauvaise affaire pour la R5 électrique ultra performante ?

L’Alpine A290 (la R5 électrique en version ultra performante) est officiellement disponible en France à partir de 34 700 euros, bonus déduit, et avec une offre de financement plutôt simple à retenir : 290 euros par mois. Pas mal pour une petite sportive électrique haut de gamme, mais est-ce vraiment une bonne affaire dans les faits ?

Alpine A290 // Source : Alpine

Avec comme seul modèle l’A110 depuis 2017 au catalogue, Alpine a dû composer avec des bouts de ficelles pour continuer d’exister. Mais avec un engagement plutôt fort en compétition automobile, notamment en Formule 1, et une A110 absolument exceptionnelle dans sa conception, la marque normande continue d’être attractive, et ce même avec un seul produit dans sa gamme.

Mais Luca de Meo avait prévenu lors de la présentation du plan Renaulution en janvier 2021 : Alpine sera une marque mondiale. Autrement dit, le constructeur va développer à vitesse grand V sa gamme, le tout en ne proposant que des voitures électriques. Reste à voir si cette stratégie perdurera, dans le sens où les constructeurs commencent à revenir sur leur décision au vu du ralentissement des ventes ces derniers mois.

Le fer de lance de cette nouvelle stratégie, avant la remplaçante électrique de l’A110 et moult SUV électrique dynamiques prévus ces prochaines années, c’est l’A290, une Renault 5 E-Tech sous stéroïdes que nous avons pu découvrir de près il y a quelques semaines.

Les commandes sont désormais ouvertes, et Alpine dégaine une offre très intéressante : à partir de 290 euros par mois, soit seulement 10 euros de plus que la R5 E-Tech ! Voyons d’un peu plus près ce que cache cette offre somme toute alléchante.

L’Alpine A290 proposée à 290 euros par mois

L’Alpine A290 débute avec deux motorisations au choix : 180 et 220 ch, contre 150 ch maximum pour la Renault. Les accélérations sont logiquement en progrès, avec un 0 à 100 km/h effectué en respectivement 7,4 et 6,4 secondes. Pour ces deux versions, il s’agit d’un seul et même moteur, emprunté aux Mégane et Scénic E-Tech, avec deux cartographies différentes.

Évidemment, concernant notre offre à 290 euros par mois, il s’agit du modèle de base, à savoir celui avec le petit moteur de 180 ch. Peut-on vraiment parler de modèle « sportif » à ce niveau de puissance, surtout pour une voiture d’environ 1,5 tonne ? Nous vous laisserons seul juge !

L’Alpine A290 GT concernée par l’offre à 290 euros par mois // Source : Alpine

Pour alimenter tout cela, Alpine s’est concentré sur la plus grosse batterie de la Renault 5, à savoir un pack NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 52 kWh, associée de série à une pompe à chaleur. Très bon point.

Les prétentions sportives et les moteurs plus puissants se retrouvent dans l’autonomie, en baisse par rapport à la R5 électrique. Alpine annonce 379 km selon le cycle l’homologation WLTP. Les capacités de recharge restent cependant identiques à la R5 dotée de la même batterie, avec 100 kW max, de quoi passer de 15 à 80 % de batterie en 30 minutes.

Alpine propose quatre finitions : GT, GT Performance, GT Premium et GTS. Une édition spéciale limitée à 1 955 exemplaires et baptisée « Première Édition » est également de la partie, comme au lancement de l’A110. L’offre de financement à 290 euros par mois concerne le modèle de base GT, un modèle avec une dotation d’équipements de série plutôt intéressant :

2 USB C & Prise 12V

Aide au stationnement avant, arrière et latérale

Alerte de distance de sécurité

Alpine-Portal sur écran de 10,1 pouces avec Google intégré et audio Arkamys

Assistant de maintien dans la voie

Caméra de recul

Chargeur (AC 11KW / DC 100KW)

Climatisation automatique

Commutation automatique des feux de route / croisement

Câble de recharge Mode 3 (6,5M)

Eclairage d’ambiance 4 zones

Etriers de freins avant monobloc Brembo 4 pistons

Feux diurnes à LED avec signature à quatre croix

Interface full digital sur écran de 10,3 pouces

Intérieur textile enduit grainé / tissu

Jantes de 19 pouces Iconic

Pneus Michelin Sport EV

Pompe à chaleur

Projecteurs avant full LED

Régulateur de vitesse adaptatif

Réplication smartphone sans fil

Sièges avants chauffants

V2G

Vitres arrières surteintées

Volant sport en cuir Nappa

L’intérieur de l’Alpine A290 GT // Source : Alpine

Il n’y a pas forcément beaucoup d’option, en dehors des couleurs et du choix des jantes. La voiture est livrée de série avec la teinte « Noir Profond ». Les autres couleurs coûtent entre 900 et 1 400 euros, ce qui vous fera sortir de l’offre à 290 euros par mois.

Notons toutefois quelques mesquineries, à commencer par le chargeur à induction pour smartphone, en option à 150 euros, ou encore l’adaptateur pour la fonction V2L (pourtant fournie de série, elle), à 400 euros.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de l’Alpine A290 à 290 euros par mois ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Alpine indique que l’offre à 290 euros par mois est soumise à un premier loyer de 10 400 euros, qui revient à 4 900 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros et les 1 500 euros de prime à la conversion retirés.

Pour rappel, afin de pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, il faut mettre au rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule en question doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences. Le véhicule doit aussi être à votre nom sur la carte grise.

Combien vous coûtera la LLD de l’Alpine A290 ?

Sur les trois ans de location, l’Alpine A290 GT vous coûtera 15 340 euros. Alpine affiche sa voiture à partir de 38 700 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros et prime à la conversion de 1 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous êtes éligible à la prime à la conversion, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 33 200 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 46 % du prix de votre voiture. C’est beaucoup plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, puisqu’elle s’établit à environ 30-35 % sur cette période. Même si la demande en électrique ne cesse d’augmenter, impliquant notamment une certaine stabilité des prix, la multiplication des modèles sur le marché devrait faire baisser peu à peu les tarifs en occasion.

L’Alpine A290 GT concernée par l’offre à 290 euros par mois // Source : Alpine

Alpine a donc calculé une valeur résiduelle plutôt basse pour son modèle, et profite également par la même occasion des subventions qui viennent largement baisser les mensualités. Sans subvention, impossible d’afficher des loyers aussi bas sans un apport gargantuesque ou une valeur résiduelle très élevée.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Comme d’habitude, attention aux frais de remise en état, puisqu’ils peuvent faire mal si la voiture n’est pas restituée en bon état.

Les éléments à retenir

Sur le papier, une petite sportive à 290 euros par mois, avec un apport de près de 5 000 euros toutefois, ce n’est pas à occulter, cela peut paraître avantageux.

Toutefois, en se plongeant un peu dans les chiffres, on peut être déçu par la puissance proposée, en l’occurrence seulement 180 ch, un niveau assez « classique » pour une voiture aujourd’hui, d’autant plus que la voiture n’est pas un poids plume, même si elle est plutôt légère pour un modèle électrique.

L’Alpine A290 GT concernée par l’offre à 290 euros par mois // Source : Alpine

Les ingénieurs affirment avoir joué sur le comportement dynamique et le châssis, mais cette version GT ne devrait pas forcément être bien meilleure sur le plan dynamique qu’une R5 haut de gamme avec le moteur de 150 ch. À vérifier lors des tests dynamiques, mais la version de 220 ch nous paraît plus pertinente (mais aussi plus chère).

L’avantage de cette voiture en l’occurrence, en dehors des quelques mesquineries citées plus haut, c’est qu’elle est plutôt bien équipée de série. Il ne lui manque peut-être qu’une couleur un plus flashy que le noir proposé de base pour faire la différence.

Sur le plan financier, comme nous vous l’avions expliqué dans un dossier dédié récemment, il y a aussi une autre réalité à prendre en compte, c’est la baisse des valeurs résiduelles des voitures. Avec une valeur résiduelle basse, cela fait monter les mensualités. Et comment sait-on que la valeur résiduelle est haute ? En regardant tout simplement ce que vous payez sur trois ans de location.

Alpine A290 // Source : Alpine

En l’occurrence, payer 46 % du prix pour une Alpine A290, cela veut aussi dire que la marque anticipe surtout une baisse des prix des voitures électriques d’occasion d’ici les prochaines années par rapport à aujourd’hui. Et c’est exactement le même schéma avec l’offre de la R5 à 280 euros par mois, où nous arrivions même à une valeur de 48 % sur trois ans !

À ce niveau, la stratégie du groupe Renault est différente de ce que nous voyons depuis plusieurs années, et cela prouve qu’il devrait y avoir du remous sur le marché de la voiture électrique, qu’elle soit neuve ou d’occasion, d’ici les prochaines années.

En contrepartie, Alpine propose la garantie et l’entretien de la voiture sur toute la durée du financement (notez que l’entretien d’une voiture électrique sur trois ans, même en prenant en compte les pièces d’usure, revient quasiment à zéro…), et surtout une borne de recharge offerte que vous pourrez installer à votre domicile.

Un avantage non-négligeable, surtout qu’il s’agit sans doute (Alpine ne le précise pas) d’une borne Mobilize E-Power d’une valeur d’environ 1 500 euros avec l’installation. En revanche, la marque ne précise pas si l’installation est comprise, puisqu’elle ne parle que de la gratuité de la borne dans son communiqué.