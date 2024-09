Du scotch double-face les volants des nouvelles Tesla pour aider les élèves d’auto-école, un mobile pas comme les autres et l’abonnement DAZN à moitié prix – L’actu tech de la semaine

Avant la semaine de la rentrée et le salon IFA de Berlin, l’actualité tech bat déjà son plein. Une auto-école a trouvé une bidouille pour solutionner le problème des clignotants des nouvelles Tesla à destination de ses élèves, le smartphone Xiaomi Zhuque étonne et la plateforme DAZN s’affiche-t-elle à son juste prix ?

Une solution ingénieuse pour les apprentis conducteurs d’une auto-école norvégienne

Tesla est réputée pour ses véhicules électriques élégants et au bon rapport qualité/prix, mais ses décisions techniques peuvent parfois surprendre. Une innovation récente concerne la suppression des commodos sur les nouveaux modèles de la Model 3, la Model S et la Model X, redistribuant leurs fonctions entre le volant et l’écran central. Ainsi, les commandes des clignotants se trouvent maintenant sur le volant, ce qui pourrait dérouter les conducteurs novices. Cependant, selon le site norvégien tek.no, une auto-école a développé une solution ingénieuse pour pallier ce changement.

Mode d’utilisation unique pour le smartphone Xiaomi Zhuque

Le Xiaomi Zhuque est un smartphone qui se démarque par l’absence de boutons physiques, étant connu actuellement sous ce nom de code. Comme mentionné précédemment, sa particularité réside dans le fait qu’il ne possède aucun bouton sur son châssis. Cela signifie-t-il que toutes les fonctions sont contrôlées via l’écran tactile ? Pas exactement. L’absence de boutons fait référence à des éléments mécaniques traditionnels, mais cela n’empêche pas Xiaomi d’intégrer des commandes sur des zones tactiles ou d’adopter un système de pression, similaire à ce qui était utilisé sur certains modèles précédents de Google Pixel.

DAZN ajuste-t-il enfin ses tarifs ? Oui pour certains abonnés Prime Video

Après les critiques sur les tarifs élevés de DAZN pour la diffusion de la Ligue 1, la plateforme propose désormais une offre réduite pour certains abonnés Prime Video. Les abonnés à Amazon Prime bénéficient de 50% de réduction sur l’abonnement Unlimited pour trois mois, soit 19,99 euros par mois au lieu de 39,99 euros. Cette promotion, lancée peu après le début de la saison, est une réponse aux réactions négatives sur les prix initiaux.