Panne chez Free, R5 électrique plus abordable et montres Google mises à jour – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 13 novembre : une panne du réseau fixe Free, une version plus abordable de la Renault R5 et la mise à jour des montres Google Pixel Watch. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Le logo Free // Source : Alexis Anice / Free

Que se passe-t-il avec Free ? L’accès à Internet semble toujours perturbé

Ce mercredi, le réseau fixe de Free semble avoir connu quelques déboires, avec un nombre d’incidents relevés particulièrement élevés dans certaines régions. C’est le cas notamment à Paris, où la rédaction de Frandroid a été touchée

La R5 électrique de Renault devient plus abordable avec cette nouvelle version

Après la R5 à grande autonomie lancée il y a quelques semaines, Renault propose désormais une version plus économique de sa voiture électrique. Cette déclinaison intègre une batterie de plus petite capacité — 40 kWh contre 52 kWh — mais a logiquement pour elle son prix. En effet, cette seconde version est proposée à un tarif de base de 27 990 euros, contre 33 490 euros pour la première version.

Les montres Google rattrapent enfin leur retard avec cette mise à jour très attendue

Il aura fallu plus d’un mois à Google pour corriger la mise à jour initialement déployée fin septembre pour ses premières Pixel Watch et Pixel Watch 2. La firme a finalement relancé le déploiement en version stable de Wear OS 5 sur ses deux anciens modèles, tout en apportant le patch de sécurité de novembre à ses modèles les plus récents.