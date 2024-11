Vélo électrique Intersport, Xbox au-delà de la console et stockage d’énergie solaire – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 14 novembre : la disponibilité du Nakamura Crosscity+ d’Intersport, le tournant de la marque Xbox et une batterie solaire. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Le Nakamura Crosscity+ d’Intersport est disponible

Ça y est ! Le nouveau Nakamura Crosscity+ d’Intersport est disponible à la vente désormais avec un rapport équipement-prix. Ce vélo électrique de type midtail a de belles chances de séduire son public.

C’est quoi une Xbox maintenant ?

Microsoft indique que Xbox n’est plus forcément une console. La marque se réinvente en effet et affirme aujourd’hui que n’importe quel appareil, pour peu qu’il soit connecté, peut devenir « une Xbox ». Comprenez par là que le hardware n’est plus une priorité.

Sunology veut vous faire aimer l’énergie solaire en France

La marque française Sunology a lancé une nouvelle batterie domestique, Storey, pour le stockage de l’énergie solaire. On a calcué les économies que vous pouvez réaliser.