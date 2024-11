La fin de la recharge gratuite en entreprise, un curieux smartphone Xiaomi et les secrets de Disney+ – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 25 novembre : l’URSSAF pourrait mettre fin à la recharge gratuite des voitures électriques au travail, Xiaomi mijoterait un alléchant smartphone et la stratégie de Disney+ révélés accidentellement par son PDG. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Après quatre ans de gratuité, la recharge des véhicules électriques en entreprise pourrait devenir payante. L’URSSAF voudrait en effet mettre fin à ce qu’elle considère être un avantage en nature dès le 1 janvier 2025. Une évolution qui pourrait cependant ne pas voir le jour si le gouvernement décide de prolonger cette règle, qui devait déjà avoir pris fin en 2023.

Si Xiaomi est déjà reconnu pour la performance et l’autonomie de ses smartphones, le géant chinois pourrait enfoncer le clou avec un prochain modèle. Dévoilé par une fuite sur Weibo, il bénéficierait d’une énorme batterie (7000 mAh) et d’une puce performante (Qualcomm Snapdragon 8S Elite), tout en conservant un tarif de milieu de gamme. Alléchant.

Lors de la récente conférence financière trimestrielle de Disney, Bob Iger, le PDG de Disney, a accidentellement révélé la stratégie concernant Disney+, son service de streaming. Objectif assumé : augmenter les tarifs des offres « sans publicité » pour inciter les consommateurs à se tourner vers l’abonnement « avec publicité ». Un choix assez cynique.

