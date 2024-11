L’habitacle du nouveau véhicule électrique de BYD dévoilé, la qualité de Google dégradée et les meilleurs bons plans – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 29 novembre : BYD lève le voile sur l’intérieur de son nouveau véhicule électrique, la qualité de Google n’est plus ce qu’elle était et les meilleurs plans pour le Black Friday. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

C’est beau et c’est chinois

Denza occupe une position similaire à celle de Lexus chez Toyota, en étant la marque de luxe ambitieuse du géant chinois BYD. Le lancement de son nouveau véhicule électrique, le N9, marque clairement ses intentions de concurrencer Range Rover, avec un intérieur qui rivalise en luxe avec celui du célèbre tout-terrain britannique.

La révélation de l’intérieur du Denza N9 a été faite à travers une courte vidéo diffusée sur Weibo, l’analogue chinois de Twitter. La première impression que l’on retire de cette présentation est un émerveillement palpable : « WOUAH ! »

Les résultats de Google laissent à désirer

À mesure que le web devient plus complexe et désordonné, Google, en sa position de leader incontesté, ne semble pas encouragé à s’améliorer. Cette tendance à la baisse de pertinence du moteur de recherche Google n’est pas récente et continue de s’accentuer malgré sa domination sur le marché. Il ne s’agit pas ici des erreurs extravagantes de l’IA de Google, mais bien de la performance du moteur de recherche en lui-même.

Vous êtes passé à côté des meilleures offres pour ce Black Friday ?

Le Black Friday, phénomène commercial originaire des États-Unis, s’est peu à peu transformé en un événement de consommation mondial, marquant officiellement le début de la saison des achats de fin d’année. Initialement, c’était un seul jour mais au fil du temps, les promotions et autres offres alléchantes se sont étirées pendant un mois entier. Le jour J étant arrivé, voici les 20 meilleures offres à ne pas louper.