« Déprimant et dystopique » : quand acheter un jeu PC Sony sur Steam pour son enfant à Noël devient un calvaire

Voici le récit d’un père sur reddit qui a voulu faire un cadeau à l’un de ses enfants : un jeu PC édité par Sony sur Steam. Derrière le témoignage, un triste constat sur les pires travers de l’expérience de jeu sur la plateforme.

Offrir un jeu vidéo à l’un de ses proches pour Noël devrait en théorie être une opération simple et sans accrocs. Offrir un jeu vidéo PC devrait être similaire, dans le meilleur des mondes.

Mais dans ce monde du jeu PC fait de launchers, comptes obligatoires et autres systèmes de protection DRM en tout genre, tout peut s’avérer en réalité bien plus compliqué.

C’est notamment ce que relate un utilisateur Reddit de la communauté r/pcgaming, qui détaille les 23 étapes nécessaires pour offrir un jeu PC édité par Sony à son enfant sur la plateforme Steam. Si le cas est particulier, il dresse un constat édifiant sur la friction que peut générer le jeu vidéo sur PC.

Un achat de Noël en 23 étapes

Dans un post partagé sur reddit, un utilisateur raconte avoir acheté une clé Steam pour le jeu Lego Horizon Adventures à son enfant. Le jeu a visiblement été offert via le système de cadeau de la plateforme à un compte Steam protégé par contrôle parental.

The 23 steps of purchasing my kid a Sony PC game on Steam for Christmas

Si l’histoire aurait dû s’en arrêter là, elle ne fait que commencer. Sony a imposé en 2024 la connexion à un compte PSN pour jouer à tous ses titres sortis sur PC, y compris les jeux solos. L’affaire avait fait grand bruit pour Helldivers 2 au début de l’année, l’obligation avait été maintenue pour d’autres sorties comme Ghost of Tsushima et God of War : Ragnarok.

Dans certains cas, il n’était alors imposé que pour le mode multijoueur (Ghost of Tsushima par exemple), mais pour bien d’autres, il est en réalité nécessaire pour accéder au menu principal du jeu.

Sur bon nombre de jeux Sony sur PC, un compte PSN nécessaire pour jouer même en solo // Source : Santa Monica Studio

Lego Horizon Adventures intégrant des composantes multijoueurs local et en ligne, l’enfant en question n’a donc pas pu lancer le jeu qui demandait ainsi la création d’un compte Sony pour être lancé. Voulant faire les choses bien, les parents se sont ainsi lancés dans la création d’un compte PSN « enfant » dépendant d’un autre compte « adulte » déjà existant.

Il fut ensuite nécessaire de se connecter grâce à l’authentification à deux facteurs, créer le compte enfant, s’y connecter et vérifier ce compte nouvellement créé via l’adresse Gmail utilisée. Sony demande alors aux adultes de justifier de leur identité utilisant leur carte de crédit pour un paiement de 50 centimes qui n’a abouti qu’au bout du 3eme essai.

Une expérience « dystopique »

Après de multiples erreurs de paiement et de connexions, mais aussi de plusieurs conditions d’utilisation à accepter, tout le processus a mis plus d’une vingtaine d’étapes selon le témoignage du parent. L’utilisateur définit l’expérience comme « déprimante et dystopique » et avoue avoir eu l’impression d’essayer « d’obtenir un prêt pour une voiture« .

Toutes ces étapes ne sont en réalité pas nécessaires si vous mentez sur votre âge comme une énorme majorité des cas, mais les parents ont ici voulu rester en règle en utilisant le système voulu par Sony. Sans ça, le contrôle parental est un peu plus complexe et la récupération du compte peut l’être tout autant en cas de perte de mot de passe.

S’il est toujours possible de dédramatiser (nous parlons ici du simple achat d’un jeu PC), il faut avouer que les éditeurs ne rendent pas souvent la vie facile aux joueurs PC. La situation semble cependant changer pour le mieux, quand on voit certains éditeurs comme EA ne plus imposer leur propre launcher sur un jeu aussi attendu que Dragon Age : The Veilguard.

Dans le cas de Sony, le géant américano-japonais n’a en réalité aucune raison technique d’imposer une telle obligation. Autre peut-être que gonfler son nombre d’utilisateurs possédant un compte PSN, sans doute.

