Nouvelle Tesla Model Y, Samsung Galaxy S25 Ultra et nouveaux Redmi Note 14 Pro – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 10 janvier : de nouvelles fuites sur les Samsung Galaxy S25 Ultra, la nouvelle Tesla Model Y et l'arrivée des Redmi Note 14 Pro.

Voici la nouvelle Tesla Model Y restylée

Tesla dévoile la Model Y « Juniper » restylée, disponible en Chine dès mars 2025. Elle arbore une nouvelle bande LED avant et arrière, une console intérieure révisée et des jantes redessinées. L’autonomie augmente : 500 km pour la version Propulsion et 600 km pour la Grande Batterie selon les normes européennes. Les prix débutent à 38 600 euros en Chine, avec des livraisons européennes prévues une fois la production à Berlin lancée.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait introduire un nouveau format d’enregistrement vidéo nommé log. Concrètement, le format « log » vient directement du monde des appareils photo et des caméras professionnelles ou semi-professionnelles. Il s’agit d’un mode qui va permettre d’enregistrer une vidéo dans une teinte complètement désaturée afin de mieux gérer la colorimétrie en post-production.

Les nouveaux Redmi Note Pro sont là

Xiaomi présente trois modèles dans sa gamme Redmi Note 14 : le Pro (Helio G100-Ultra, 4G), le Pro 5G (Dimensity 7300-Ultra), et le Pro+ 5G (Snapdragon 7s Gen 3). Tous offrent un écran AMOLED 6,67 pouces à 120 Hz et une batterie de 5110 à 5500 mAh selon le modèle. La version Pro+ se distingue avec un capteur principal de 200 MP et la charge rapide 120 W, tandis que les autres modèles plafonnent à 45 W.