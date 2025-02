La finition décevante du Galaxy S25 Ultra, la meilleure fonction des Tesla en Europe et la Nvidia RTX 5080 dans la tourmente – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 3 février : les finitions du Samsung Galaxy S25 Ultra laissent à désirer, Elon Musk donne des nouvelles de l’arrivée de la conduite autonome des Tesla en Europe et la Nvidia RTX 5080 semble bridée. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Samsung a moins bien fini le Galaxy S25 Ultra et ça se voit

La finition du Galaxy S25 Ultra laisse à désirer si l’on en croit le test de durabilité de la chaîne JerryRigEverything. On retrouve ainsi un écran qui se raye plus facilement qu’auparavant, un logo mal aligné ou des éléments de décoration qui se décollent facilement. Dommage pour un smartphone vendu plus de 1 400 euros.

Elon Musk nous donne des nouvelles sur l’arrivée du FSD en Europe

Le FSD, le système de conduite autonome de Tesla, a été promis en Europe pour le premier trimestre en Europe. Une arrivée possiblement retardée pour des raisons administratives, selon Musk (connu pour avoir l’administration en grippe).

GeForce RTX 5080 : est-ce que Nvidia a trompé tout le monde ?

La GeForce RTX 5080, pourtant affichée à un tarif salé, affiche tout d’une GeForce 5070 déguisée. Si la carte affiche des performances records et de belles nouveautés, les gains proposés par Nvidia sont limités, voire décevants. Serait-elle bridée par la marque ?