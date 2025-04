Cette nouvelle solution propose de streamer votre PC à votre smartphone

Razer officialise enfin son service de streaming gaming annoncé au CES 2025. Disponible pour tous après plusieurs mois de tests, le Razer PC Remote Play permet désormais de diffuser ses jeux PC sur mobile en conservant qualité et réactivité, le tout sans abonnement supplémentaire.

Annoncé en grande pompe au CES 2025, le service de stream PC de Razer sort enfin de sa phase beta. Disponible sur iOS et Android, Razer PC Remote Play permet de transférer vos jeux depuis un ordinateur puissant vers un smartphone ou une tablette, sans abonnement ni compression. L’idée ? Profiter de vos jeux en ultra depuis votre lit… ou les transports.

Le truc en plus ? L’application ajuste automatiquement la définition et les fréquences de rafraichissement pour épouser l’écran de votre mobile. Finis les bandes noires façon cinéma. Et pour les manettes, Razer vante évidemment sa Kishi Ultra, mais toutes les autres sont compatibles.

Setup, codec AV1 et vibes littérales : le kit du parfait streamer nomade

Pour commencer, il faut installer Razer Cortex sur le PC (un launcher compatible Steam, Epic et Game Pass) et Razer Nexus + PC Remote Play sur mobile. Après un login via Razer ID, l’appareil se connecte en deux secondes. Côté technique, le codec AV1 réduit la latence et booste la qualité, idéal pour les FPS en déplacement.

Les possesseurs d’un iPad peuvent même y connecter clavier et souris, transformant la tablette en station gaming low-cost. Autre détail fun : sur Android, la Kishi Ultra utilise le son du jeu pour générer des vibrations via sa techno Sensa HD. Un petit plus immersif quand on massacre des zombies dans le métro.

Razer n’invente pas l’eau chaude, Steam propose ça depuis des années, mais mise sur l’expérience censée être encore plus fluide. Entre les tarifs douaniers qui plombent leurs ventes de PC aux États-Unis et la concurrence, la marque tente de séduire les gamers mobiles… quitte à leur faire oublier qu’ils jouent sur un écran de 6 pouces.

L’appli, gratuite, est téléchargeable sur l’App Store et Google Play. Seul impératif : avoir un PC sous Windows 11, un mobile sous iOS 18/Android 14, et une connexion stable.