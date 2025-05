Google commence déjà à passer les montres Wear OS vers sa nouvelle interface

Après avoir annoncé l’arrivée de plusieurs nouveautés sur les montres connectées Wear OS cette semaine, Google a commencé à délciner sa nouvelle interface Material 3 Expressive au sein de ses applications.

Cette semaine, en amont de la conférence Google I/O qui ouvrira ses portes la semaine prochaine, Google proposait une forme de teasing avec son événement « Android Show ». L’occasion pour la firme de dévoiler certaines nouveautés concernant non seulement ses smartphones, mais aussi les montres connectées Wear OS.

L’une des principales annonces à cette occasion était la présentation de Material 3 Expressive, la nouvelle interface graphique de Google. Celle-ci viendra remplacer peu à peu Material Design 2 aussi bien dans l’interface système des produits Google que dans les applications de l’éditeur d’Android et Wear OS.

L’application Google Agenda déjà mise à jour sur Wear OS

Concrètement, ce changement a déjà commencé à se matérialiser, comme l’a repéré le site 9to5Google. Sur Reddit, un possesseur de montre Pixel Watch a désormais droit à une nouvelle tuile pour l’application Google Agenda. Le widget permettant de voir les prochaines tâches prévues et celui concernant les rappels d’événements ont tous deux droit à la nouvelle interface Material 3 Expressive. Celle-ci est particulièrement reconnaissable avec les lignes arrondies en bas des boutons « More » et « Calendar » pour accéder à l’application complète.

Rappelons que Material 3 Expressive, pour les montres connectées Wear OS, mettra l’accent sur les lignes arrondies des cadrans ronds des montres connectées. De quoi mettre l’accent sur certains éléments lors du défilement des menus pour renforcer cet aspect.

Google a déjà indiqué que Material 3 Expressive allait arriver plus tard dans l’année sur ses différentes applications. Par ailleurs, l’interface graphique devrait remplacer celle proposée actuellement sur ses propres montres dans les différents menus. Pour les autres constructeurs, il faudra sans doute compter sur une interface principale inchangée, chaque marque développant son propre langage graphique.