Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité d'hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 9 juillet : un coup de chaud pour le Raspberry Pi 4, les DRM de Netflix à l'agonie et le Samsung qui veut concurrencer votre PC avec son Galaxy Note 10.

Raspberry Pi 4 : de grosses performances, mais ça chauffe beaucoup

Les premiers acheteurs ont été livrés de leur Raspberry 4, la fondation Raspberry Pi fait face à beaucoup de chauffe de l’appareil, mais des solutions existent.

Strangers Things 3 dans la nature : les DRM de Netflix ont-ils été cassés ?

Quelqu’un aurait-il réussi à détruire Widevine, le DRM créé par Google le plus complexe et le plus sophistiqué utilisé par Netflix ?

Galaxy Note 10 : Samsung veut remplacer votre ordinateur fixe et portable

Le Galaxy Note 10 sera bientôt officialisé. Dans sa communication autour de l’appareil, Samsung s’attaque directement à vos ordinateurs fixes et portables, ambitionnant de les remplacer pour votre productivité.