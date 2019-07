Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité d’hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 23 juillet 2019 : des modèles factices de Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, la nouvelle montre de Huami (Xiaomi) est disponible et les OnePlus 5 et 5T reçoivent une mise à jour. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ : premières photos comparatives des modèles factices

Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus s’apprêtent à être dévoilé. Nous pouvons en établir le design final grâce à la fuite des factices qui seront présents dans certains magasins, pris en photo par les fuiteurs.

La nouvelle montre connectée Huami Amazfit GTR de Xiaomi est déjà disponible

Tout juste officialisée, la nouvelle montre connectée Huami Amazfit GTR du constructeur chinois est d’ores et déjà disponible à 134 euros sur Gearbest. Il s’agit ici du modèle 47 mm (cadre aluminium ou acier) qui promet une autonomie parée à toute épreuve.

OnePlus 5 et 5T : une mise à jour apporte la capture d’écran vidéo, le mode Fnatic et plus

Les OnePlus 5 et 5T viennent de recevoir une mise à jour vers OxygenOS 9.0.7. Cette nouvelle version apporte notamment le système de capture d’écran vidéo, le mode jeu « Fnatic », les réponses rapides en paysage et plus encore.

Honor 9X et 9X Pro officialisés : nouveau Kirin 810 et caméra pop-up à prix réduit

Après quelques semaines de fuite, Honor a enfin officialisé ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme : les Honor 9X et Honor 9X Pro. Découvrez leurs caractéristiques.

