Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité d'hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 25 juillet 2019 : Samsung annonce la date de lancement du Samsung Galaxy Fold, Google lance une nouvelle application de galerie photo et une application pour transformer l'écran AMOLED de votre smartphone en LED de notification.

Le Samsung Galaxy Fold 2.0 sort en septembre, voici les changements

Samsung a modifié le design du Galaxy Fold et annonce être prêt à relancer sa commercialisation.

Google Photos : une application Galerie Go plus légère et rapide

Découvrez Galerie Go, une application lancée par Google Photos qui promet de prendre moins de place, d’être plus rapide et de fonctionner hors ligne.

Cette application transforme l’écran AMOLED de votre smartphone en LED de notification

L’application NotifyBuddy propose d’utiliser les propriétés des écrans AMOLED pour en allumer qu’une partie et ainsi vous prévenir de l’arrivée des notifications.