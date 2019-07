Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité d’hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 29 juillet 2019 : le déploiement complet du RCS, l’écran renversant d’Oppo et le projet Soli sur le Google Pixel 4. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Android Messages : le RCS est totalement déployé en France et en Angleterre

Ça y est : après une première vague, le RCS est enfin totalement déployé en France au sein de l’application Android Messages. Activez-le dès maintenant.

Oppo présente son écran 21:9 complètement renversant pour smartphone

Oppo prépare un écran aux bords très incurvés et au format 21:9. Les premières photos sont impressionnantes.

Google Pixel 4 : reconnaissance faciale et contrôle par gestes, Soli se détaille

Google vient de dévoiler deux nouvelles fonctions des Pixel 4 et Pixel 4 XL. La première concerne le projet Soli et consiste à contrôler son smartphone par des gestes, tandis que le second est la reconnaissance faciale, simple et sécurisée.