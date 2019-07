Oppo prépare un écran aux bords très incurvés et au format 21:9. Les premières photos sont impressionnantes.

Oppo est l’une des marques qui tentent le plus d’innovation sur le marché des smartphones, et la firme aime à le rappeler en partageant régulièrement ses derniers projets. Dernièrement, Oppo a fait la démonstration d’un Wi-Fi plus rapide, et de son appareil photo logé dans l’écran, pour en finir avec l’encoche définitivement.

Nouvel exemple, un écran 21:9 qui pousse le concept d’écran incurvé de Samsung à son paroxysme.

Un écran « Waterfall »

Brian Shen, vice-président de Oppo, a dévoilé sur Weibo des images d’un nouveau smartphone bénéficiant d’un écran que la marque a nommé « Waterfall » ou « chute d’eau » en français.

Ce nom fait référence au plongeon de l’écran sur les côtés, qui semble recouvrir quasiment tout le côté gauche et droit du téléphone. Cet écran a également la particularité d’être au format 21:9. Oppo pourrait donc rejoindre Sony et proposer un smartphone à l’expérience « cinématographique ».

Ce genre d’écran très incurvé semble être la nouvelle tendance des fabricants chinois. En effet, d’après plusieurs rumeurs, Huawei devrait aussi proposer ce type d’affichage sur son Mate 30 Pro.

On peut se demander comment le fabricant parviendra à empêcher les appuis fantômes, c’est-à-dire le contact entre la main et les bords de l’écran qui peuvent appuyer sur le tactile.