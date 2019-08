Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 27 août 2019 : le conflit entre Free et Altice, la sortie imminente de Mario Kart Tour sur smartphone et l’annonce du Fairphone 3. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Les Freebox n’ont plus BFM TV et RMC : Xavier Niel sort de son silence

Comme prévu, les Freebox de Free ont perdu l’accès aux chaînes du groupe Altice (BFM TV, RMC) faute d’un accord entre les deux groupes. Xavier Niel promet une résolution rapide du problème.

Mario Kart Tour sortira le mois prochain sur Android et iOS, préinscrivez-vous

Ça y est : après un peu plus d’un an d’attente, Mario Kart Tour est fin prêt à sortir sur Android et iOS. Le prochain jeu de Nintendo sur mobile est d’ores et déjà disponible en préinscription.

Fairphone 3 : le smartphone équitable plus moderne et plus durable

Fairphone a présenté ce matin son nouveau smartphone et ses nouvelles actions pour une industrie de la téléphonie plus juste.