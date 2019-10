Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 1 octobre : des images officielles du Google Pixel 4 apparaissent, Call of Duty est disponible sur Android et iOS et la Nvidia Shield TV 2019 se rapproche. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Google Pixel 4 : la première image presse officielle est en fuite

S’il fallait une nouvelle confirmation, la première image presse officielle du Pixel 4 a fuité et montre une nouvelle fois son design.

Call of Duty Mobile est disponible : voici comment le télécharger (APK)

Après plusieurs mois de bêta, Call of Duty Mobile est finalement disponible pour tous sur Android via le Google Play Store ou un fichier APK. De nombreuses mécaniques s’inspirent directement de Fortnite.

Nvidia Shield TV 2019 : bientôt prête pour la commercialisation

La commercialisation de la Nvidia Shield TV de troisième génération semble se rapprocher doucement mais sûrement après que le produit a été certifié Bluetooth.