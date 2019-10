Microsoft vous a-t-il fait rêver avec le Surface Duo ?

Microsoft a créé la surprise cette semaine en présentant le Surface Duo, un nouvel appareil qui se veut être le smartphone de demain. S’il ne sortira que dans un an, a-t-il déjà réussi à vous captiver ? C’est notre sondage de la semaine.

Qui aurait cru, dix ans de cela, que Microsoft serait… cool. Cette semaine a été bouleversée par le Microsoft Event, qui en prime de nous offrir de nouvelles versions des Surface Laptop et Surface Pro aura dévoilé aux yeux du monde les Surface Neo et Duo.

Le Surface Duo est naturellement le plus intéressant pour nous, puisque c’est essentiellement un smartphone. Le parallèle avec le Galaxy Fold s’est vite fait alors qu’il s’agit d’un appareil pliable… mais qui s’équipe de deux écrans séparés par une charnière, et non un écran pliable. Alors, enthousiasmés ou déçus ? Dites-le nous dans notre sondage et explicitez votre avis en commentaire !

Mario Kart Tour vous a conquis

La semaine dernière, nous cherchions à savoir si Mario Kart Tour vous avait conquis. Vous avez été 3 206 à nous répondre.

Les avis sont majoritairement positifs sur le dernier titre de Nintendo. 43,4% d’entre vous aiment Mario Kart Tour, mais la majorité absolue ne se dessine pas malgré tout. Personne n’a en effet osé défendre le jeu en commentaires.

Bien au contraire : la partie la plus vocale de la communauté est celle qui talonne de près les fans du titre : 39,2% considère que le jeu ne casse pas trois pattes à un Koopa. Comme l’argumente bien Maxence Charbonnier, « Moi je suis déçu du 200 cc payant [et de la] mauvaise jouabilité. Après j’ai déjà beaucoup de pilotes, karts etc sans avoir payer quoi que ce soit, et encore plus dans 3 jours ». Le constat est largement mitigé sur le gameplay du jeu en mode portrait.

C’est d’ailleurs pourquoi 17,3% considère qu’il s’agit d’un mauvais jeu. Thibaut s’exprime sur ce point : « Une grosse déception ! J’ai joué deux heures, je l’ai désinstallé et j’ai relancé MK8 Deluxe… c’est lent, on s’ennuie (jouer juste avec le pouce, wow such fun) et tout est bon pour te faire sortir la carte bleue ».

Mais qui sait, le jeu s’améliorera peut-être à l’avenir. Faisons comme Super Neko, qui reste ouvert d’esprit en déclarant : « Je le téléchargerai peut-être un de ces karts ».