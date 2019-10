Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 octobre : Xiaomi annonce son planning de mise à jour vers la prochaine mise à jour de son interface, Google Photos se dote d'une nouvelle fonctionnalité de scan de document et Google a caché une puce dans le Pixel 4 qui améliore globalement ses capacités. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Google Photos : voici comment scanner facilement vos documents

Google Photos permet désormais de scanner et de recadrer des documents. Pratique pour numériser sa paperasse ou envoyer des fichiers à vos contacts.

À quoi sert le Neural Core, la nouvelle puce des Google Pixel 4 ?

Google a dévoilé hier ses nouveaux Pixel 4 et Pixel 4 XL, équipés d’une puce « Neural Core » dédiée au traitement de l’intelligence artificielle. On vous explique à quoi elle sert !

MIUI 11 : voilà le calendrier de mise à jour pour les smartphones Xiaomi

Xiaomi a annoncé la date de déploiement pour 28 smartphones vers MIUI 11. Quatre phases de mise à jour sont prévues, du 22 octobre au 26 décembre.

Le bon plan de la journée : moins de 10 euros pour 100 Go, le tout via une offre sans engagement

Vous payez trop cher votre forfait mobile et vous cherchez une solution pour faire des économies ? Hier, Cdiscount mobile a annoncé une nouvelle offre sans engagement : 100 Go pour 9,99 euros par mois pendant un an.