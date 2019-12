Smartphone le plus vendu en 2019, Nvidia face aux consoles next-gen et nom du Galaxy S11 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 26 décembre 2019 : l'iPhone XR, smartphone le plus vendu en 2019, les cartes Nvidia plus puissantes que la PS5 et la Xbox Series X et un possible changement de nom pour le Galaxy S11. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Le smartphone le plus vendu en 2019 est un iPhone

Le smartphone le plus vendu en 2019 n’est pas un Xiaomi Redmi ou un Samsung, mais bien l’iPhone XR d’Apple.

La PS5 et la Xbox Series X déjà vaincues par un PC portable selon Nvidia

Lors d’une conférence organisée en Chine, Nvidia a réagi à l’arrivée des PlayStation 5 et Xbox Series X en 2020. D’après le fabricant, ses cartes graphiques RTX sont déjà plus puissantes.

Un Samsung Galaxy S20 au lieu du Galaxy S11 ? Ce serait aussi pertinent qu’étrange

Une rumeur en vogue sur le web pointe vers un changement de nom du Samsung Galaxy S11 pour devenir le Samsung Galaxy S20. S’il est impossible de vérifier la crédibilité de cette information pour le moment, on peut déjà s’interroger sur la pertinence de cette éventuelle stratégie.