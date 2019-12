La PS5 et la Xbox Series X déjà vaincues par un PC portable selon Nvidia

Lors d'une conférence organisée en Chine, Nvidia a réagi à l'arrivée des PlayStation 5 et Xbox Series X en 2020. D'après le fabricant, ses cartes graphiques RTX sont déjà plus puissantes.

Nvidia domine depuis plusieurs années le marché des cartes graphiques pour PC, en tout cas lorsqu’il s’agit des performances.

Cependant, quand on prend le marché du jeu vidéo au sens large, AMD revient en force puisque c’est ses produits Radeon (et Jaguar/Ryzen) que l’on retrouve dans la PlayStation 4 et la Xbox One, mais aussi, les futures PlayStation 5 et Xbox Series X.

Si Nvidia a réussi à convaincre Nintendo d’utiliser une puce Tegra dans la Nintendo Switch, à la place des puces AMD utilisée depuis la GameCube, le fabricant américain voit d’un mauvais oeil l’arrivée de cette nouvelle génération de console. D’autant que la PlayStation 5 et Xbox Series X devraient être des monstres de puissance.

Les PC portables Max-Q seraient plus performants

Lors d’une grande conférence à la GTC China 2019, le patron de Nvidia Jensen Huang est revenu sur l’ensemble des produits de la marque, et notamment ses puces graphiques GeForce RTX.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ceux qui ont le regard affuté pourront observer que lors de la présentation des puces graphiques (à environ 21:16) Nvidia promet que le PC Lenovo Y740 sera plus performant que les consoles de nouvelle génération.

Ce PC est équipé dans l’exemple d’une carte graphique GeForce RTX 2080 Max-Q. D’après les caractéristiques techniques de Nvidia, cette puce propose des performances théoriques de 12,89 TF (TéraFlops FP16).

Ce niveau théorique est effectivement supérieur à ce qui est attendu pour la Xbox Series X, qui proposerait 12 TF d’après les rumeurs, qui correspondent bien au doublement des performances graphiques promis par Microsoft comparé à la Xbox One X à 6 TF.

Pour aller plus loin

Xbox Series X : puissance, design, jeux, prix, sortie... tout ce...

Les consoles n’ont pas encore tout montré

Il faut toutefois tempérer les propos du patron de Nvidia. D’une part, Microsoft et Sony n’ont pas terminé de dévoiler les caractéristiques techniques et il est trop tôt pour juger de leurs performances, même théoriques.

D’autre part, ces performances théoriques ne se traduiront certainement pas de la même façon en pratique. Les jeux sont en général mieux optimisés quand ils sont développés pour un matériel particulier, plutôt que sur PC et son infinité de déclinaisons.

Il n’empêche que les performances de la RTX 2080 Max-Q sont effectivement impressionnantes, en particulier quand on pense à son intégration dans un PC portable, face à une console destinée à être branchée dans un salon. Nous avons testé la RTX 2080 récemment dans l’Alienware m17.

Bien sûr ces performances ont un prix, surtout dans un PC portable, qui est bien supérieur à celui attendu des consoles nouvelles générations. Un autre point important à prendre en compte.