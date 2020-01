3 actualités qui ont marqué la semaine : 120 Hz sur OnePlus 8 Pro, eSIM chez Bouygues/SFR et fin des applis Chrome

Cette semaine post CES nous fait revenir un peu plus sur le mobile. Le OnePlus 8 Pro a confirmé son écran 120 Hz à venir, l'eSIM a été enfin adoptée chez Bouygues et SFR, et Google a mis fin à ses applications Chrome.

OnePlus 8 Pro : 120 Hz, couleurs réalistes, échantillonnage 240 Hz… l’écran parfait se dessine

OnePlus a présenté quelques informations concernant le futur écran du OnePlus 8 Pro. Taux de rafraîchissement, d’échantillonnage, fidélité des couleurs, définition, tout y est !

L’eSIM arrive chez Bouygues Telecom et SFR

Les opérateurs français commencent à se pencher sur l’eSIM. Une bonne nouvelle pour les clients de SFR et Bouygues Telecom qui pourront profiter de ce service dans l’année.

Google annonce la fin des applications Chrome pour Windows, Chrome OS, Mac et Linux

Google a une nouvelle fois annoncé la fin du support des applications développées pour Chrome et Chrome OS. La firme mise sur les Progressive Web Apps pour prendre le relais.