Refonte de Google Maps, alliance des constructeurs chinois et fin des appareils photo pop-up – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 6 février : la refonte de Google Maps, l'alliance entre Huawei, Xiaomi, Vivo et Oppo et les caméras pop-up qui disparaissent. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Google Maps a 15 ans : nouveau logo et interface plus simple à prendre en main

Pour fêter les 15 ans de son service de cartographie, Google a annoncé une refonte importante de Maps. Outre un nouveau logo plus coloré, le service se veut également plus intuitif, sans panneau latéral et avec un nouveau système d’onglets.

Huawei s’associe à Oppo, Vivo et Xiaomi pour mettre à mal le monopole du Play Store

Afin de s’émanciper de la toute-puissance de Google sur Android, les principaux constructeurs chinois Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi ont décidé de s’allier. L’idée est ainsi de permettre aux développeurs de proposer leurs applications en une seule fois dans les différentes boutiques de constructeurs.

En 2020, les constructeurs tirent un trait sur les caméras pop-up

Alors que l’Oppo Find X2 doit être présenté officiellement au Mobile World Congress, de nouvelles fuites permettent de découvrir son écran…percé. Un nouveau signe de la disparition des caméras pop-up pour les selfies qui ont été l’une des originalités de 2019.