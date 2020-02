Microsoft Surface Duo en fuite, premier smartphone sous Snapdragon 865 et applications dangereuses du Play Store – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 7 février : une photo du Microsoft Surface Duo, le premier smartphone avec Snapdragon 865 et des applications vérolées sur le Play Store. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Surface Duo : une photo dans les transports en dit long sur sa caméra

Une photo du Microsoft Surface Duo prise dans le métro de Vancouver permet de découvrir un élément qui n’étais pas présent sur les premiers prototypes dévoilés. À côté de l’appareil photo, on distingue un flash qui indiquerait qu’il s’agirait donc de l’appareil photo principal du smartphone pliable.

Surprise ! Le premier smartphone avec Snapdragon 865 n’est ni un Samsung ni un Xiaomi

Le premier smartphone équipé de la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865, vient tout juste d’être officialisé. Et il ne s’agit finalement pas d’un modèle de Xiaomi ou de Samsung, mais du ZTE Axon 10S Pro. Pour l’heure, on ignore encore son prix et sa date de lancement.

Play Store : 9 applications menacent vos comptes Google et Facebook

L’entreprise japonaise Trend Micro a annoncé avoir découvert 9 applications disponibles dans le Google Play Store, se faisant passer pour des tests de performances, qui étaient en fait des portes d’accès à vos comptes Google et Facebook.

