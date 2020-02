Surprise ! Le premier smartphone avec Snapdragon 865 n’est ni un Samsung ni un Xiaomi

Alors que Samsung et Xiaomi jouaient des coudes pour lancer le premier smartphone intégrant le Snapdragon 865, un autre constructeur leur coupe l'herbe sous le pied. En lançant l'Axon 10S Pro, ZTE met fin aux débats.

Comme chaque année, l’arrivée d’une puce de dernière génération donne lieu à une guéguerre (futile ?) entre les géants du smartphone. En 2020, dans cette course, Samsung et Xiaomi se plaçaient en pôle position. Le Coréen, qui présentera ses nouveaux Galaxy S20 le 11 février prochain, devrait décliner sa gamme en deux versions. Les modèles européens hériteraient du dernier processeur Exynos et les versions américaines du Snapdragon 865 de Qualcomm dévoilé en décembre 2019.

Pas question pour Xiaomi de perdre la course. Comme l’année dernière, le Chinois a tenté de couper l’herbe sous le pied de son rival. Ainsi, Xiaomi aurait pu lancer le premier smartphone du monde intégrant le Snapdragon 865, juste avant Samsung. Bien tenté, mais perdu quand même. Un concurrent inattendu s’est invité à la fête, j’ai nommé ZTE.

Avec l’Axon 10S Pro, ZTE vole la vedette à Samsung et Xiaomi

À quelques jours des conférences de Xiaomi et Samsung, ZTE a donc joué les trouble-fête en lançant l’Axon 10S Pro, premier smartphone au monde intégrant le processeur Snapdragon 865. Non content d’inaugurer la puce de dernière génération de Qualcomm, ZTE devance aussi ses concurrents en intégrant pour la première fois de la mémoire LPDDR5 (12 Go, tant qu’à faire).

À cette fiche technique déjà séduisante s’ajoutent 256 Go de stockage UFS 3.0, une batterie de 4000 mAh, la recharge rapide Quick Charge 4+ de Qualcomm, du Wi-Fi 6 et une connexion 5G, évidemment. ZTE adopte le logiciel MiFavor 10 qui se base sur Android 10.

Côté photo, l’Axon 10S Pro s’appuie sur un triple capteur composé d’un objectif grand-angle (capteur de 48 mégapixels), d’un téléobjectif (capteur de 8 mégapixels) et d’un ultra grand-angle (capteur de 20 mégapixels). À l’avant, le capteur de 20 mégapixels se camoufle dans l’encoche goutte d’eau de l’écran AMOLED (6,47 pouces Full HD+).

Pour le moment, ZTE n’a pas communiqué de date de disponibilité ni de prix. Présent au MWC (même s’il annule sa conférence) le constructeur nous en apprendra peut-être davantage.