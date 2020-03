Hausse des prix chez Bouygues, fuite du Xiaomi Redmi 9 et annonce du Galaxy M11 – Techspresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 30 mars : une hausse des tarifs chez Bouygues, de nouvelles fuites sur le Xiaomi Redmi 9 et la présentation officielle du Samsung Galaxy M11. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Bouygues Telecom : attention à cette hausse des prix déguisée

Le mois dernier, Bouygues Telecom a décidé d’augmenter la capacité de ses forfaits mobiles. Le forfait 20 Go est ainsi passé à 30 Go quand celui de 40 Go est monté à 60 Go. Néanmoins, il ne s’agit pas nécessairement d’un cadeau offert aux abonnés.

En effet, ces augmentation du forfait data sont souvent accompagnées d’une petite majoration de la facture de deux ou trois euros. Une majoration des données et du prix que l’abonné ne peut malheureusement pas refuser.

Xiaomi Redmi 9 : quatre capteurs photo seraient au programme

Si Xiaomi a déjà présenté ses Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max, la marque chinoise n’a pas encore dévoilé officiellement le Redmi 9. Cela n’empêche pas le modèle d’entrée de gamme de faire l’objet de quelques fuites. On a appris notamment qu’il serait équipé de quatre appareils photo à l’arrière permettant ainsi l’ultra grand-angle, le mode macro et la gestion du flou d’arrière-plan.

Samsung Galaxy M11 : l’entrée de gamme coréenne perd son encoche et récupère une généreuse batterie

Samsung a officialisé en Asie et en Amérique du nord son nouveau Galaxy M11, un smartphone d’entrée de gamme doté d’un écran LCD mais disposant de trois appareils photo au dos et qui devrait être commercialisé autour de 150 euros HT.

