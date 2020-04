3 actualités qui ont marqué la semaine : nouveau téléviseur Xiaomi, hausse des prix chez Bouygues et attestation de déplacement sur smartphone

Cette semaine, les actualités dans le monde des nouvelles technologies ont été variées, mais trois nouvelles principales sont à retenir avec l'arrivée en France d'un nouveau téléviseur Xiaomi, une hausse des prix imposée chez Bouygues Télécom et l'attestation de déplacement qui sera disponible dès lundi sur smartphone.

La Xiaomi Mi TV 4S 65″ arrive en France à prix canon

En même temps que ses Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, le constructeur chinois a présenté son téléviseur Mi TV 4S. Si celui-ci avait déjà été lancé en Chine l’an dernier, cette présentation était surtout l’occasion d’annoncer l’arrivée de l’appareil en France. Et pour le coup, on peut dire que Xiaomi frappe fort avec un écran 4K HDR 10+ de 65 pouces disponible à moins de 700 euros.

Bouygues Telecom : attention à cette hausse des prix déguisée

Alors que certains opérateurs mobiles proposent des augmentations de la data pendant le confinement, Bouygues Telecom a pris une approche différente. L’opérateur a en effet augmenté une grande partie de ses forfaits mobiles avec plus de données, mais aussi un prix plus élevé. Attention donc à bien surveiller votre facture si vous souhaitez contrôler votre budget.

L’attestation de déplacement de retour sur smartphone lundi sous forme de QR Code

Alors que le gouvernement avait semblé abandonner la possibilité pour les résidents français de présenter leur attestation de déplacement sur smartphone pendant le confinement, il est revenu sur sa décision. À partir de lundi, il sera en effet possible d’utiliser un QR Code sur son smartphone qui pourra être lu par les forces de l’ordre lors des contrôles. Une bonne alternative aux papiers libres ou à l’imprimante. Voici comment fonctionne le générateur d’attestation numérique.