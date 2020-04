Linux dans Windows 10, Stadia gratuit et les Galaxy A51 et A71 5G – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 9 avril : l'explorateur de Windows 10 intègre Linux, Google offre 2 mois de Stadia Pro et Samsung officialise les Galaxy A51 et A71 5G. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Si vous avez raté l’actualité Tech du jeudi 9 avril 2020, voici un retour sur les trois informations qu’il ne fallait surtout pas manquer.

Linux s’invite dans Windows 10

Les Insider (fast ring) de Windows 10 ont reçu une nouvelle version de leur système d’exploitation préféré avec sont lot de nouveautés bienvenues. On peut par exemple citer l’apparition du système de fichiers de Linux dans l’explorateur, le nettoyage du disque facilité ou l’amélioration du contrôle multimédia.

Testez Stadia Pro gratuitement

Pour aider les joueurs à supporter leur confinement, Google a rejoint la liste des entreprises qui offrent leurs services. Après Hangouts Meets, c’est au tour de Stadia Pro d’être temporairement gratuit pour tous. Pendant 2 mois, vous pouvez donc essayer le service de cloud gaming et essayer les 9 jeux actuellement offerts aux abonnés.

Les Galaxy A51 et A71 5G ont une meilleure batterie

Samsung vient à nouveau de présenter de nouveaux smartphones : les Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G. Comme leur nom l’indique, il s’agit de déclinaisons des Galaxy A51 et A71, mais avec une compatibilité 5G. Pour encaisser cette nouvelle fonction énergivore, les deux appareils s’équipent également de batteries plus grosses.