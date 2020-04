Prix de l’iPhone SE (2020), stocks limités pour la PS5 et nouveaux vélos électriques VanMoof – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 16 avril : le prix de l'iPhone SE 2020, les tarifs élevés de la future PS5 et la fuite des nouveaux vélos électriques VanMoof. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iPhone SE (2020) : comment Apple arrive à proposer un smartphone à moins de 500 euros

Apple a dévoilé mercredi son tout dernier smartphone, l’iPhone SE (2020). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son tarif surprend, surtout compte tenu de la hausse des prix sur le marché des smartphones cette année. C’est tout simple, il coûte moins cher que les derniers modèles de Xiaomi et OnePlus. Mais comment expliquer ce tarif de moins de 500 euros ? Par un design et des caractéristiques déjà utilisés par le passé, une puce déjà rentabilisée et quelques concessions. On vous explique tout ça.

PS5 : les stocks seraient très limités en 2020 et le prix en hausse

On sait que Sony prépare une nouvelle PlayStation pour la fin de l’année 2020. On en connaît déjà les caractéristiques principales ainsi que la nouvelle manette. Néanmoins, quelques inconnues subsistent encore, notamment le prix. Il semblerait que celui-ci soit particulièrement élevé, notamment en raison des coûts de fabrications et du SSD. Surtout, Sony prévoirait un lancement assez limité en nombre de PS5 avec seulement 5 à 6 millions de modèles prévus jusqu’en mars 2021.

VanMoof S3 et X3 : des vélos électriques meilleurs et beaucoup moins chers

Le constructeur finlandais VanMoof compte présenter dans les prochains jours ses deux nouveaux vélos électriques, les VanMoof Electrified S3 et X3. Ces deux nouveaux modèles n’ont pas encore été officialisés, mais une page de précommande permet déjà d’en savoir beaucoup sur les deux bicycles. Au niveau des nouveautés, on peut ainsi s’attendre à de nouveaux freins, selles, changements de vitesse et moteurs. L’ergonomie semble également avoir été retravaillée. Il faudra cependant attendre le 21 avril pour les découvrir officiellement.

