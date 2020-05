Nouvelles sanctions contre Huawei, Pixel 4a moins cher que prévu et clients Bouygues Télécom abonnés à Netflix – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 15 mai : de nouvelles sanctions américaines contre Huawei, le Pixel 4a qui serait lancé moins cher que prévu et des clients Bouygues Télécom abonnés à Netflix à leur insu. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Huawei : les États-Unis frappent là où ça fait mal

Après plusieurs semaines de rumeurs, les États-Unis ont mis leur menace à exécution. Alors qu’on fêtera la semaine prochaine le premier anniversaire des sanctions américaines contre Huawei, Washington a décidé d’aller plus loin. Le gouvernement américain a en effet étendu l’embargo sur les puces électroniques, y compris auprès des entreprises étrangères. Une manière pour l’administration Trump d’empêcher Huawei de faire concevoir ses puces Kirin par le Taïwanais TSMC.

Des clients Bouygues Telecom sont abonnés de force à Netflix, l’opérateur réagit

Depuis plusieurs semaines, c’est la grogne dans les forums de Bouygues Télécom. Il faut dire que de nombreux abonnés ont été souscrits de force à une option Netflix. Leurs identifiants auraient en effet été utilisés pour que le service de sVOD soit facturé avec leur offre Internet, quand bien même le compte Netflix ne leur appartient pas. Bouygues a répondu en assurant que les clients victimes seraient remboursés.

Le Google Pixel 4a devrait être encore moins cher que prévu

Alors que le Pixel 4a de Google devrait être présenté le mois prochain, il semble que le constructeur ait finalement décidé de le lancer à un tarif encore plus attractif que prévu initialement. On pensait jusqu’à présent que le modèle le plus accessible serait la version 64 Go, à 399 dollars. Il semble finalement que Google ait prévu une version 128 Go à 349 dollars. Une bonne manière d’affronter de plein fouet l’iPhone SE 2020.

