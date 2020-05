Des clients Bouygues Telecom sont abonnés de force à Netflix, l’opérateur réagit

Plusieurs clients de Bouygues Telecom signalent avoir été abonnés à leur insu à Netflix et se plaignent d'être facturés injustement pour cela. En face, l'opérateur décline toutes responsabilités, mais promet des remboursements aux victimes de ce souci de sécurité.

Mauvaise surprise. Des clients de Bouygues Telecom se sont récemment rendu compte qu’ils avaient été facturés pour un abonnement Netflix auquel ils n’avaient jamais souscrit. Cela a donné suite à plusieurs signalements sur les forums de l’opérateur, notamment à cette adresse.

Une partie des plaintes remontent à mars, mais on retrouve des signalements similaires bien plus récents, datant par exemple du 10 ou 11 mai.

Des clients Bouygues se plaignent d’un abonnement Netflix non voulu // Source : Capture d’écran Des clients Bouygues se plaignent d’un abonnement Netflix non voulu // Source : Capture d’écran Des clients Bouygues se plaignent d’un abonnement Netflix non voulu // Source : Capture d’écran

Sur le forum, des conseillers Bouygues Telecom n’ont pas tardé à répondre. « Vos identifiants de connexions à votre Espace Client ont été utilisés à votre insu afin de souscrire à l’option Netflix. Bouygues Telecom n’est pas responsable de l’usurpation et utilisation de vos identifiants pour la souscription de cet abonnement Netflix », écrit l’une d’entre eux en avril.

Bouygues Telecom s’engage à rembourser les clients concernés

L’un des clients touchés par ce problème nous a envoyé un mail il y a quelques jours pour nous alerter sur le sujet. Nous avons donc contacté Bouygues Telecom afin d’en savoir plus. Voici la réponse officielle de l’opérateur :

Les identifiants de connexions utilisés par certains de nos clients sur d’autres sites ont été usurpés sur Internet, et utilisés à leur insu afin de souscrire à l’option Netflix. Bien que Bouygues Telecom ne soit pas responsable de cette usurpation et utilisation, les sommes prélevées au titre d’une souscription à Netflix sont remboursées aux clients concernés. En parallèle, une communication spécifique a été faite auprès de nos clients et nous les accompagnons dans la protection de leurs données personnelles, la sécurisation de leur accès.

La communication spécifique évoquée dans la réponse de Bouygues Telecom est consultable sur cette page.

De l’importance de créer un mot de passe fort

En d’autres termes, tout indique qu’une ou plusieurs personnes mal intentionnées ont mis la main sur les identifiants de clients Bouygues et en ont profité pour ouvrir un abonnement Netflix. On peut imaginer que les attaquants ambitionnent de revendre les comptes Netflix ainsi créés, mais ce ne sont que des suppositions. Reste à savoir comment ils ont eu accès à cette base de données et depuis quels sites.

Dans tous les cas, si vous êtes concernés par ce problème, cela vaut le coup de vous orienter vers le service client de l’opérateur pour obtenir dédommagement. De notre côté, nous ne pouvons que vous recommander d’utiliser un bon gestionnaire de mots de passe pour une sécurité optimale.

Enfin, on se rappelle d’un problème similaire qui avait touché Orange, mais là il s’agissait d’un bug technique du côté de l’opérateur.