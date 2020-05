Design du Samsung Galaxy Note 20, fuite du Realme X3 SuperZoom et annonce de la Realme Watch – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 25 mai : le design du Galaxy Note 20 Plus en fuite, des informations sur le Realme X3 SuperZoom et l'annonce de la Realme Watch. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy Note 20 Plus : voici à quoi il devrait ressembler

Alors que les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Plus ne sont pas attendus avant quelques mois, le leaker français OnLeaks a publié avec le site Pigtou le design de la version grand format. Un design qui laisse entrevoir son module photo particulièrement épais au dos avec rien de moins que cinq appareils photo. En façade, on devrait cependant retrouver un écran de 6,9 pouces assez proche de celui de l’an dernier malgré une diagonale plus grande.

Realme X3 SuperZoom en fuite : Snapdragon 855+ et un gros module photo

Après un X50 Pro lancé il y a quelques semaines, Realme pourrait dévoiler prochainement un autre smartphone haut de gamme au tarif très agressif. Le site allemand WinFuture a en effet dévoilé les caractéristiques et le prix du futur Realme X3 SuperZoom. Le smartphone devrait ainsi être doté d’une puce Snapdragon 855+, d’un module photo avec quatre appareils et pourrait surtout être lancé à moins de 500 euros.

Realme Watch : la marque lance sa première montre connectée… à prix cassé

Si le Realme X3 SuperZoom n’a pas encore annoncé, c’est bien le cas de la montre du constructeur, la Realme Watch. Lancé pour l’instant uniquement en Inde, elle se distingue pas son étanchéité et le suivi des activités sportives et du rythme cardiaque, mais aussi, et surtout par un positionnement tarifaire très agressif, à l’équivalent de moins de 50 euros. Le lancement en France est attendu pour le mois prochain.

