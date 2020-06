Carte des zones blanches en 4G, vélo électrique Fiido D11, conférence PS5 axée sur le son – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 9 juin : les zones blanches à couvrir en 4G pour 2020, un nouveau vélo électrique avec 100 km d'autonomie et des détails sur la future conférence PS5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

4G : voici la carte de France des zones blanches à couvrir en 2020

Dans le cadre du new deal, le gouvernement a publié il y a quelques jours un arrêté établissant la liste de zones qui ne sont pas encore couvertes par la 4G. Ces 484 zones blanches devront être couvertes en 4G par les opérateurs mobiles cette année. De quoi permettre aux consommateurs de découvrir également quelles seront les prochaines zones à recevoir de la 5G, alors même qu’on attend désormais les enchères sur la prochaine génération mobile, la 5G.

Fiido D11 : 100 km d’autonomie pour ce vélo électrique pliable et urbain disponible en Europe

La marque chinoise Fiido a dévoilé son nouveau électrique, baptisé sobrement Fiido D11. Ce nouveau vélo, lancé d’abord sur Indiegogo, s’appuie sur des arguments solides comme une autonomie annoncée comme pouvant monter jusqu’à 100 kilomètres grâce à une batterie de 410 kW. Le vélo sera disponible à partir de 799 dollars dans les prochaines semaines pour les premiers acheteurs, puis à 1299 dollars une fois la compagne de crowdfunding terminée.

PS5 : la conférence de Sony misera plus sur le son que sur la qualité visuelle

On sait désormais que Sony organisera une conférence ce jeudi soir à 22h pour présenter officiellement le catalogue de jeux disponibles au lancement de sa prochaine console, la PlayStation 5. Le consolier est allé un peu plus loin en précisant notamment que la conférence mettra largement en avant les fonctions sonores de la console et recommande aux joueurs de se munir d’un casque. Bien que les jeux présentés seront des jeux 4K, notons néanmoins que le flux vidéo sera quant à lui limité au 1080p.

