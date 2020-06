PS5 : la conférence de Sony misera plus sur le son que sur la qualité visuelle

Sony a apporté des précisions sur sa conférence prévue ce jeudi 11 juin. La firme recommande d'utiliser un casque audio pour profiter de l'événement.

Après une diffusion un peu trop tôt d’une publicité sur Twitch, Sony a fini par confirmer hier soir que sa conférence dédiée à la PlayStation 5 était bel et bien programmée pour ce jeudi 11 juin à 22 heures (heure de Paris). Lors de la première annonce de cet événement, reporté à cause de la situation aux États-Unis, la firme avait annoncé que sa conférence serait avant tout dédiée aux jeux vidéo de la PS5. On espère tout de même y découvrir les premiers contours du design de la console, dont la production de masse devrait débuter. Une belle annonce serait préférable à une fuite venant des chaînes de productions de la console.

Une conférence en 1080p qui misera sur le son

Dans l’article officialisant la nouvelle date de la conférence, Sony apporte des précisions sur son format. La marque précise en effet que le flux de la conférence sera diffusé en Full HD (1080p) à seulement 30 images par seconde. Un point un peu décevant concernant une console supposée faire capable de faire tourner les jeux en 4K et jusqu’à 60 images par seconde.

Il faut noter que la compression des services de streaming en cette période peut dégrader l’expérience du spectateur. Microsoft s’était essayée à une diffusion en 4K à 60 images par seconde pour son événement de mai, mais les différents trailers de jeux proposaient en réalité une bien meilleure qualité visuelle une fois regardée en dehors de l’événement en direct. Sony promet tout de même que les jeux que nous découvrirons jeudi s’afficheront avec une meilleure qualité visuelle une fois qu’ils seront commercialisés avec la PS5 et qu’ils tourneront dans nos salons, avec un téléviseur 4K.

En revanche, Sony recommande aux spectateurs de porter un casque audio pour apprécier au mieux la conférence. Lors de la présentation des caractéristiques de la PS5, Mark Cerny avait mis l’accent sur la nouvelle immersion sonore apportée par le Tempest Engine de la console.

Il est également préférable que vous regardiez l’événement en portant des écouteurs, ou un casque, si vous le pouvez – il y a des choses audio très cool durant l’événement, et il pourrait être plus difficile d’apprécier s’il est diffusé par les haut-parleurs de votre téléphone ou de votre ordinateur portable.



On peut donc s’attendre à une belle démonstration sonore de la part de certains jeux de lancement de la console. Plus que quelques jours à patienter, si l’actualité internationale ne décale pas une nouvelle fois l’événement.