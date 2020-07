Nouvelles fonctions des anciennes Freebox, davantage de pub sur YouTube et date de présentation du Galaxy Note 20 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 8 juillet : Free lance de nouvelles fonctions pour ses anciennes box, les vidéos YouTube risquent d'afficher plus de publicité et Samsung annonce la date de présentation du Galaxy Note 20. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Ce qui change pour les abonnés Freebox Mini 4K, Revolution et Crystal avec l’arrivée de la Freebox Pop

Alors que Free a présenté cette semaine sa nouvelle box, la Freebox Pop, le fournisseur d’accès Internet a également annoncé de nouvelles fonctions sur ses box déjà en place, la Freebox Mini 4K et la Freebox Revolution notamment. Les abonnés pourront ainsi profiter d’un meilleur réseau Wi-Fi , mais aussi de la nouvelle application Freebox Connect. Les fonctions liées à la ligue 1 feront également leur arrivée sur ces box. Rappelons également que Free arrête la commercialisation de ses offres Freebox One et Freebox Crystal.

YouTube : vous allez voir beaucoup plus de pubs et voici pourquoi

Jusqu’à présent, les vidéastes mettant en ligne leurs vidéos sur YouTube ne pouvaient intégrer une publicité au sein même de leurs vidéo qu’à partir du moment où elles dépassaient les dix minutes. YouTube a cependant annoncer qu’à partir de la fin du mois de juillet, cette limite serait rabaissée à huit minutes. Ces publicités mid-roll pourraient donc se multiplier d’ici quelques semaines, un bon moyen de compenser la baise des revenus liés à la publicité ces derniers mois pour les youtubeurs.

Samsung Galaxy Note 20 : la conférence d’annonce est officielle

C’était jusqu’à présent un simple bruit de couloir. Finalement, Samsung a bel et bien confirmé ce mercredi que sa conférence de présentation des Galaxy Note 20 aura lieu le 5 août prochain. La conférence sera à suivre en direct sur Internet, sans public présent. Outre les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, ce devrait également être l’occasion pour la firme coréenne de dévoiler le Galaxy Fold 2 ou la version 5G du Galaxy Z Flip.

