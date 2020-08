Xbox Game Pass refusé par Apple, TikTok banni par Donald Trump et restructuration chez Microsoft – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 07 août : le Xbox Game Pass interdit sur iOS, TikTok censuré par Donald Trump et un changement à la tête de Microsoft. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xbox Game Pass sur iOS : l’excuse un brin ridicule d’Apple pour refuser le service

Alors que Microsoft a annoncé cette semaine son service xCloud sur Android, on était encore sans nouvelle d’une éventuelle version de l’offre de cloud gaming pour les iPhone. On en sait désormais davantage. En effet, Apple explique avoir refusé l’arrivée du Xbox Game Pass — mais aussi de Nvidia GeForce Now et de Google Stadia — sur son App Store. La raison invoquée ? Le fait que ces services permettent d’accéder à des jeux qui n’ont pas été validés directement par Apple.

WeChat et TikTok : Trump signe le bannissement de ces applications

Après une semaine riche en rebondissement pour TikTok, qui pourrait être racheté prochainement par Microsoft, le président américaine Donald Trump a finalement mis sa menace à exécution. Le chef d’État américain a en effet signé une ordonnance interdisant aux entreprises américaines de s’associer à TikTok, mais également à l’application chinoise WeChat. Ces nouvelle règles entreront en vigueur le 21 septembre prochain. Cela laisse donc un peu plus d’un mois à TikTok pour se faire racheter par Microsoft et éviter la censure.

Microsoft réinvestit dans Windows avec sa nouvelle réorganisation

Microsoft a annoncé un changement de direction en interne. Panos Panay, jusqu’à présent responsable de la division hardware de l’entreprise, va ainsi étendre son portefeuille de responsabilités. En plus du développement des fonctions grand public de Windows, le cadre de Microsoft va ainsi prendre la responsabilité du noay du système d’exploitation. Un changement de stratégie qui le place désormais à la tête du système d’exploitation, mais également des appareils de Microsoft.

