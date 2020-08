Fuite de la GeForce RTX 3090, la box Android TV de Google en approche et Microsoft soutien Epic Games – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 24 août : des photos de la RTX 3090, la box Android TV de Google se rapproche et Microsoft soutien Epic Games contre Apple. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Nvidia GeForce RTX 3090 fuite en photos : elle serait géante comme son prix

Alors que l’annonce des prochaines cartes graphiques de Nvidia ne devrait plus tarder — un événement est prévu le 1er septembre — deux photographies de ce qui semble être la prochaine carte graphique haut de gamme du constructeur, la GeForce RTX 3090 — ont été publiées sur Twitter. On peut ainsi découvrir les dimensions du GPU à côté duquel la RTX 2080 fait pâle figure. On peut également y voir rien de moins que trois slots pour bien la faire tenir.

La future box Android TV de Google est certifiée, pour une annonce imminente

On sait depuis plusieurs mois que Google travaille sur un successeur au Chromecast. Connue jusqu’à présent sous le nom de code de Sabrina, cette nouvelle clé HDMI devrait cependant présenter un changement de taille par rapport au modèle précédent : il s’agirait d’une véritable clé sous Android TV. Alors que la box se fait toujours attendre, son lancement serait désormais imminent. Google l’a en effet fait certifier aux États-Unis.

Fortnite : Microsoft défend Epic Games contre les représailles d’Apple

La semaine dernière a été marquée par une guerre de communication entre Apple et Epic Games. Surtout, de nombreux développeurs ont apporté leur soutien à l’éditeur de Fortnite contre les conditions d’utilisation de l’App Store d’Apple. Le dernier soutien en date est un allié de poids pour Epic, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que Microsoft. Le rival historique d’Apple — pourtant éditeur de sa propre boutique d’application — a en effet déploré le fait qu’Epic ne puisse plus proposer son Unreal Engine sur iOS et macOS.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid