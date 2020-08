Nintendo Switch 4K, Apple-Epic : match (quasi) nul et des batteries révolutionnaires en vue – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 25 août : Nintendo aurait une Switch 4K en stock. Apple et Epic toujours aux coudes à coudes et des batteries révolutionnaires s'annoncent. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Nintendo Switch : un modèle compatible 4K attendu pour 2021

Depuis le temps que l’on attend une nouvelle mouture de la Nintendo Switch, les vœux pourraient être prochainement exaucés. Selon Bloomberg, un modèle plus puissant, capable d’afficher une définition 4K, serait en préparation. Mais pas forcément de faire tourner les jeux en 4K. Le rendu ne serait pas aussi parfait. Nul doute cependant que le soutien de Nvidia, partenaire de Nintendo sur la console hybride, pourrait s’avérer bien précieux pour obtenir un résultat bluffant. Il ne faudrait néanmoins pas attendre cette nouvelle Switch avant 2021.

Epic vs Apple : 1-1 en justice pour le round I

La guerre fait rage entre Epic Games et Apple au sujet de Fortnite. Les attaques en justice du premier ont trouvé une résistance du second qui a répondu point par point en fin de semaine dernière. Le premier acte judiciaire s’est joué lundi soir en Californie avec la demande d’injonction d’Epic étudiée. L’éditeur demandait que son jeu soit remis sur l’App Store et que les sanctions de la firme à la pomme, à savoir notamment la suppression des comptes développeurs sur iOS et macOS, ne soient pas appliquées. Chaque partie a obtenu en partie gain de cause : Fortnite reste exclu de l’App Store jusqu’à ce qu’Epic applique les règles de la boutique d’applications. En revanche, Unreal Engine, le moteur graphique conçu par Epic, n’est plus banni. Un partout, balle au centre !

Des batteries plus endurantes et plus sécurisées

Un groupe de chercheurs indiens a découvert un moyen de réduire les dangers et d’améliorer la durée de vie des batteries Lithium-Soufre. Une technologie qui pourrait avoir de très nombreux avantages pour l’autonomie des produits et la préservation de l’environnement.