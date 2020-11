Honor revendu par Huawei, smartphone déroulable chez Oppo et plus de Tesla Model 3 à 35 000 dollars – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 17 novembre : Huawei a revendu sa marque Honor, Oppo a présenté un smartphone à écran déroulable et Tesla met fin au rabais sur sa Model 3. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

C’est officiel, Huawei a revendu sa marque Honor

Comme pressenti ces dernières semaines, Huawei a bel et bien revendu sa marque Honor. Le constructeur chinois, en difficulté sur le segment des smartphones, a préféré céder l’activité de sa marque à un fonds de 40 entreprises chinoises, regroupées sous le nom de Shenzhen Zhixin New Information Technology. Concrètement, ce rachat pourrait avoir été négocié pour un montant de 12,8 milliards de dollars. Il pourrait également permettre à Honor d’utiliser à nouveau les services mobiles Google.

Oppo X 2021 : un concept de smartphone à dérouler sans faire de pli

Oppo organisait ce mardi son Inno Day, journée consacrée aux innovations technologiques du constructeur chinois. Ça a été l’occasion pour la marque de présenter son tout dernier concept phone, l’Oppo X 2021. Derrière ce nom se cache en fait un smartphone à écran déroulable, pouvant passer d’une diagonale classique de 6,7 pouces à un format de mini tablette de 7,4 pouces. Pour l’heure, il ne s’agit cependant que d’un prototype. Si on pourrait retrouver la technologie dans des smartphones grand public dans les années à venir, le X 2021 n’est cependant pas destiné à être commercialisé.

Tesla Model 3 à 35 000 dollars : une douce utopie qui se volatilise de nouveau

Alors qu’Elon Musk avait promis une version au prix allégé de sa Tesla Model 3 de longue date, le constructeur automobile fait marche arrière. Jusqu’à présent, il était possible de profiter d’une petite ristourne pour baisser le prix de la version Standard Range Plus à 35 000 dollars, avec des fonctions logicielles en moins. À partir de 2021, ce ne sera plus possible, comme le rapporte le site Electrek. De fait, la version la plus accessible de la Tesla Model 3 sera désormais au prix de 38 000 dollars, sans rabais possible.

