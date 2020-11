5G disponibles chez SFR, soucis d’écrans sur l’iPhone 12 et mise à jour de Fitbit – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 20 novembre : le lancement de la 5G chez SFR, des problèmes d'écran pour les iPhone 12 et de nouvelles fonctions pour les montres Fitbit. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

SFR se lance dans la 5G avec des forfaits aussi chers qu’Orange et Bouygues

SFR aura finalement été le premier opérateur à lancer commercialement son réseau 5G. L’opérateur au carré rouge a en effet ouvert ses premières antennes à Nice ce jeudi. Il a également annoncé officiellement les forfaits 5G disponibles pour les consommateurs. Ce sont trois forfaits qui ont ainsi été lancés, à 40 euros par mois (80 Go), 50 euros par mois (100 Go), 65 euros par mois (150 Go) ou 95 euros par mois (illimité). Des prix élevés, mais qui restent du même ordre que les forfaits déjà annoncés par Bouygues et Orange.

iPhone 12 : Apple enquête sur des soucis d’écran

Alors que les quatre derniers iPhone sont sortis tout récemment, certains utilisateurs font état de soucis au niveau de l’écran des smartphones. Certains modèles d’iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max seraient victime de problèmes de scintillements, de halos verts ou gris ou d’autres soucis d’éclairages. Apple a pris connaissance de ces soucis et a annoncé avoir lancé une enquête pour connaître l’origine de ces problèmes.

Google Assistant, appels vocaux, mesure du SpO2… Fitbit met à jour ses montres connectées

Quelques mois après le lancement des Fitbit Verse et Fitbit Versa 3, ce sont plusieurs fonctionnalités majeures qui débarquent sur les deux montres du constructeur. La firme a en effet annoncé la mise à jour vers Fitbit OS 5.1 de ses deux montres. Une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de profiter de Google Assistant directement au poignet, mais aussi de passer des appels, d’utiliser la dictée vocale ou de mesurer leur niveau d’oxygène dans le sang pendant la nuit, quel que soit le cadra configuré.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid