Nouveautés de Microsoft Edge, baisse de la Volkswagen ID.3 et Windows 10X sur un Nokia Lumia 950 XL – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 22 janvier : la nouvelle version de Microsoft Edge, la baisse de prix de la Volkswagen ID.3 et Windows 10X qui tourne sur un Lumia 950 XL. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Microsoft Edge fait le plein de nouveautés : onglets en veille, thèmes, synchronisation…

Désormais disponible, la version 88 de Microsoft Edge, le navigateur de l’éditeur, vient apporter nombre de fonctionnalités plus que bienvenues. Désormais, il est en effet possible de synchroniser les données de navigation d’un ordinateur à l’autre, simplement en se connectant à son compte Microsoft. De quoi permettre la synchronisation de l’historique, des favoris ou des mots de passe. Un nouveau gestionnaire de mots de passe a également été intégré. Microsoft Edge profite par ailleurs d’un nouveau design, de thèmes plus variés et de meilleures performances grâce à la mise en veille des onglets.

La Volkswagen ID.3 baisse à son tour son prix pour contrer la Tesla Model 3

Alors que Tesla a réduit drastiquement le prix de sa Model 3 en France, la rendant désormais éligible au bonus écologique de 7000 euros, le constructeur allemand Volkswagen a répondu par une baisse de sa propre voiture électrique, la Volkswagen ID.3. Celle-ci voit son prix passer de 36 390 euros à 33 890 euros. Une baisse de 2500 euros qui permet désormais de toucher le véhicule pour un prix de 26 890 euros en prenant en compte le bonus de 7000 euros. Volkswagen cherche ainsi à propose sa voiture électrique à un tarif bien plus intéressant que celui de la Model 3.

Windows 10X a été installé sur un vieux Lumia 950 XL, et c’est une bonne nouvelle

Depuis plusieurs mois, Microsoft prépare la prochaine version de son système d’exploitation, destinée aux ordinateurs équipés de processeur ARM : Windows 10X. Cette version n’est pas attendue avant le printemps prochain, mais un développeur a d’ores et déjà indiqué que Windows 10X pourrait tourner sur un Lumia 950 XL, un smartphone sorti en 2015. De quoi laisser entendre que le système se contentera vraiment de performances minimales et pourrait tourner sur n’importe quel type d’appareil.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid