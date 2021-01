Windows 10X a été installé sur un vieux Lumia 950 XL, et c’est une bonne nouvelle

Attendu cette année, potentiellement dès le printemps prochain, Windows 10X a été installé au travers d’une version préliminaire sur un Lumia 950 XL. On y découvre un OS à l’aise avec le form-factor mobile, laissant présager une belle souplesse.

Cela faisait longtemps qu’un OS de Microsoft ne s’était pas senti aussi à sa place sur un smartphone. Sur Twitter, un développeur a partagé ses travaux de portage de Windows 10X sur un Lumia 950 XL. Lancé en 2015 et propulsé à l’origine par feu Windows 10 Mobile, l’appareil a donc pu servir de terre d’accueil au nouvel OS de Microsoft, le temps d’une expérience réalisée à partir d’une build préliminaire de Windows 10X, que Microsoft a laissé fuiter il y a quelques semaines.

Le constat est étonnant : Windows 10X fait preuve d’une belle adaptabilité au format mobile, et réussit à organiser automatiquement son interface de manière à la rendre exploitable sur l’écran de 5,7 pouces du Lumia 950 XL. Sa barre de tâche se positionne comme il faut au bas de l’écran et le panneau d’accès aux réglages se déroule sans anicroches avec les différents éléments redimensionnés pour l’occasion.

Comme le précise Gustave Monce sur Twitter, si Windows 10X s’adapte très bien au format de l’appareil et à la définition de son écran (2560 x 1440 pixels), il faudrait pousser le développement plus loin pour que l’OS soit parfaitement fonctionnel sur le Lumia 950 XL — et par extension sur smartphone. Le fait qu’il s’adapte aussi bien à un format pour lequel il n’a pas été conçu laisse néanmoins entendre que Microsoft pourrait avoir accouché d’un système d’exploitation particulièrement souple et potentiellement suffisamment léger pour rivaliser avec Chrome OS, le système de Google pour ordinateurs portables.

I did get to take two pictures, looks like the UI is very adaptive to this resolution. Also personally i think it looks lovely. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj

— Gustave Monce (@gus33000) January 20, 2021