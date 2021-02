Xiaomi sur tous les fronts, Tesla dans la cryptomonnaie et Microsoft Surface Duo en France —L’essentiel de l’actu de la semaine

Xiaomi a marqué la semaine avec ses multiples annonces, de l'arrivée des Mi 11 au déploiement de MiUI 12.5 en passant par un nouveau smartphone en rumeur. Microsoft et Tesla ont également fait parler d'eux avec l'arrivée du Surface Duo en France et une plongée dans le bitcoin pour le second. Retour sur une semaine bien animée.

Xiaomi dévoile son Mi 11 ainsi qu’une TV Qled alléchant

Le début de semaine a été marqué par la présentation en France et ailleurs dans le monde du Xiaomi Mi 11, déjà dévoilé fin décembre en Chine. Il faudra encore patienter jusqu’au 16 février pour connaître le prix du flagship chinois en France, mais il a de quoi séduire avec son Snapdragon 888 embarqué. Au côté du tout premier smartphone à être doté du plus puissant processeur de Qualcomm, une autre annonce a fait du bruit : un téléviseur Oled 4K de 75 pouces. Le Mi TV Q1 75″ devrait séduire les gamers avec ses atouts et surtout son prix cassé.

On a aussi appris que MIUI 12.5, la nouvelle version de l’interface logicielle signée Xiaomi, allait débarquer sur une dizaine de smartphones de la marque chinoise au cours de l’année 2021. Le groupe a donc communiqué une première liste d’appareils qui pourront en hériter rapidement.

Google Play Store : désinstallez cette appli de scanner de QR Code si vous l’avez !

Les chercheurs de Malwarebytes ont débusqué un malware dans la populaire application Barcode Scanner, téléchargée plus de 10 millions de fois. Une app pourtant passer sous le scanner de Google Protect pour pouvoir intégrer le Play Pass, le service sur abonnement mensuel de Google qui promet des applications premium sans publicité ni autre. Celle-ci a réussi à déjouer toutes les sécurités pour polluer les smartphones…

Tesla va accepter le Bitcoin pour payer sa Model 3 dont le prix baisse encore

Elon Musk n’est plus à une idée farfelue près. Le milliardaire n’a jamais caché son amour pour le Bitcoin sur Twitter et l’on comprend mieux pourquoi. Dans un document adressé à la SEC, le gendarme de la Bourse américain, Tesla a déclaré vouloir accepter le bitcoin comme mode de paiement. Il faut dire que l’entreprise a investi 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie. Ça peut donner des idées… Conséquence ou non, le prix de la Model 3 continue de baisser en France.

Prise en main du Microsoft du Surface Duo qui arrive en France

Après un lancement en demi-teinte aux États-Unis, Microsoft lance son smartphone Surface Duo dans le reste du monde. À compter du 18 février, vous pourrez vous offrir l’appareil à deux écrans moyennant plus de 1500 euros en prix d’accès. Une drôle d’idée alors que son prix tombe sous les 1000 dollars outre-Atlantique… En attendant, nous avons pu déjà passer quelques jours en sa compagnie, histoire de vous proposer un premier retour. Et pour un smartphone pliable, il vient à contre-courant des Samsung Galaxy Z Fold 2 ou autre Huawei Mate Xs.

La vidéo de la semaine : l’Oppo X 2021

Ce fut un petit événement cette semaine. Nous avons pu découvrir l’Oppo X 2021, un concept original du fabricant chinois qui permet au smartphone de se dérouler. Ne l’attendez pas tout de suite en magasin. Mais pour vous faire patienter (et saliver), jetez un oeil à notre vidéo !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid