Stockage et bruit de la PS5, jeux PS Plus de mars et indice de réparabilité affiché par Apple – Tech’spresso

Le Tech'spresso du jour vous permet de rattraper l'essentiel du vendredi 26 février : le ventilateur de la PS5 devrait faire plus de bruit si vous ajouter un SSD, Sony a dévoilé par erreur les jeux offerts aux abonnés de PS Plus en mars et Apple affiche l'indice de réparabilité sur ses produits.

La PS5 devrait faire plus de bruit, si vous voulez du stockage SSD en plus

D’après Bloomberg, Sony prévoirait d’activer un port d’extension de la PlayStation 5, ce qui permettra aux utilisateurs d’ajouter un SSD supplémentaire à leur console. Problème : cette dernière devrait alors chauffer un peu plus. La firme japonaise compte donc augmenter la puissance électrique allouée aux ventilateurs… ce qui ferait de la PS5 une console un poil plus bruyante.

PS Plus : Final Fantasy VII Remake sera gratuit en mars, mais il y a un hic

Sony a dévoilé par erreur les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus pour le mois de mars 2021. Parmi eux, Final Fantasy VII Remake (PS4), Farpoint (PS4) Remnant From The Ashes (PS4) et Maquette (PS5), à récupérer entre le 2 mars et le 5 avril. Mais attention : ceux qui auront eu accès gratuitement à Final Fantasy VII Remake sur l’offre de mars n’auront pas le droit au patch sur PS5.

iPhone et MacBook : Apple affiche à son tour l’indice de réparabilité en France

Instauré en France le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité pour smartphones, PC et TV (mais pas que) correspond à un score qui indique à l’acheteur si le produit sera facile à réparer, ou pas. Apple a enfin décidé de l’afficher sur son site français, et nous donne l’occasion de découvrir les notes que la firme à la pomme a attribuées à ses appareils. Spoiler : ce n’est pas fameux.

