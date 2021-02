iPhone et MacBook : Apple affiche à son tour l’indice de réparabilité en France

Apple affiche désormais sur son site français les indices de réparabilité des iPhone et de ses MacBook afin d’être bien conforme à la loi en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les scores de la pomme ne sont pas vraiment excellents.

L’indice de réparabilité a été instauré en France au 1er janvier 2021. À cet égard, tous les smartphones, PC et TV — entre autres — commercialisés dans le pays doivent afficher leur score pour indiquer aux potentiels acheteurs s’il sera simple de réparer le produit acquis. Apple se plie à cette nouvelle loi.

En effet, comme l’a remarqué MacGeneration, le site d’Apple affiche désormais le score de réparabilité de ses smartphones et ordinateurs.

Des scores pas toujours reluisants

Les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max obtiennent ainsi un 6/10 honorable. Ce sont toutefois des notes moins reluisantes qu’affichent les Phone 11 Pro Max et iPhone XR : 4,5/10 chacun. C’est à peine mieux pour les variantes XS Max et XS.

Finalement, l’iPhone 7 est le meilleur élève d’Apple dans cet exercice avec un indice de répétabilité évalué à 6,7/10.

Du côté des Mac, la moyenne ne s’améliore pas beaucoup. À titre d’exemple, le MacBook Air M1 est le mieux noté du catalogue avec un score de 6,5/10, suivi de près par le MacBook Pro de 16 pouces (6,3). Notez que le MacBook Pro M1 de 13 pouces n’obtient pas plus qu’un 5,6 sur le barème.

Cinq grands critères de notation

Rappelons que l’indice de réparabilité s’appuie sur cinq grands critères comptant tous pour deux points sur la note finale. Les quatre premiers s’intéressent à la documentation, la démontabilité du produit, la disponibilité des pièces de rechange et le prix de ces dernières. Le dernier critère peut varier en fonction des appareils concernés par cet indice, mais dans le cadre d’un smartphone par exemple, c’est la partie logicielle qui est surtout notée.

Il est important de préciser aussi que ce sont les constructeurs qui s’auto-évaluent en suivant ce barème qui se veut strict. Par ailleurs, les notes des produits Apple peuvent paraître faibles en comparaison d’un Samsung Galaxy S21 qui affiche un beau 8,2/10. Cependant, les notes de 8 ou plus sont assez rares pour les smartphones.

Notez que sur le site d’Apple, il faut sélectionner l’appareil désiré et lancer la procédure d’achat, choisir la couleur et la capacité de stockage et indiquer si on a un iPhone à faire reprendre avant de voir s’afficher le score de réparabilité.