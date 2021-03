Pass Navigo et iPhone, Galaxy S21 Ultra critiqué par DxOMark et smartphone en fibre de carbone – Tech’spresso

Vous avez raté l'actualité hier ? Le Tech'spresso du jour vous permet de rattraper l'essentiel du lundi 1er mars 2021 : l'application RATP s'améliore pour les iPhone, DxOMark note le Samsung Galaxy S21 Ultra et un impressionnant smartphone en fibre de carbone commence à être livré aux premiers acheteurs. Pour ne pas raté l'actualité, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’application RATP permet d’acheter un pass Navigo sur iPhone

Apple bride encore le NFC sur ses iPhone et empêche donc ces derniers de se substituer à votre titre de transport. En Île-de-France, cependant, l’application RATP permet désormais d’acheter vos ticket sur un appareil de la pomme. Cette solution vient donc s’ajouter à la plateforme Île-de-France Mobilités qui permet déjà de faire ça.

DxOMark n’est pas satisfait par le Samsung Galaxy S21 Ultra

Selon DxOMark, le Samsung Galaxy S21 Ultra est moins bon en photo et en vidéo que le Galaxy S20 Ultra, plus vieux d’un an. Globalement, les critiques du spécialiste peuvent se résumer en une simple phrase : le smartphone n’exploite pas assez bien le module photo très premium dont il est équipé.

Un smartphone en fibre de carbone force le respect

Le Carbon 1 MK II est un smartphone en fibre de carbone. Cette particularité lui permet de ne pas dépasser un poids de 125 grammes malgré un écran de 6 pouces. Cet appareil allemand commence à être livré aux premiers acheteurs.

Notre vidéo du jour : prise en main du Xbox Game Pass sur PC

La plateforme de cloud gaming Xbox Game Pass portée par la technologie xCloud de Microsoft débarque sur PC. Découvrez notre prise en main.

