La Nintendo Switch OLED en approche, succès de la Tesla Model 3 en France et un sacré Pro pour Xiaomi – L’actualité de la semaine

La Nintendo Switch a refait parler d'elle cette semaine. Ou plutôt sa possible petite soeur qui devrait arriver à grand pas. Tesla a bien fait de baisser le prix de sa Model 3 qui connaît un regain d'intérêt en France et Xiaomi a dégainé son Redmi Note 10 Pro, taillé pour être le roi du milieu de gamme. Retour sur l'actu de la semaine dans la Tech.

Une Nintendo Switch « Pro » avec écran Oled arriverait dès cette année

On sait depuis quelque temps qu’une nouvelle Nintendo Switch est en cours d’élaboration. Si le grand patron de Big N a dit que ce ne serait pas avant longtemps, Bloomberg a dévoilé des informations cette semaine laissant entendre une arrivée prochaine. Ce nouveau modèle serait doté d’un écran Oled de 7 pouces et pourrait même afficher des jeux en 4K. Et la future console hybride aurait même droit à des jeux exclusifs.

La baisse de prix de la Tesla Model 3 booste ses ventes en France

En février, la Tesla Model 3 a fait un bond dans le classement des voitures électriques les plus vendues en France. La baisse des prix est l’une des explications, mais pas la seule. Et cela annonce les couleurs des prochains mois.

Xiaomi dévoile un Redmi Note 10 Pro de feu

Cela ne s’arrête jamais chez Xiaomi. Après le Mi 11, la firme chinoise a présenté cette semaine sa série Redmi Note 10, mais c’est le Redmi Note 10 Pro qui a attiré tous les regards. Et il faut dire que le smartphone a une fiche technique qui donne le tournis : un écran AMOLED 120 Hz, un quadruple module photo dont un capteur principal de 108 mégapixels, une batterie de 5020 mAh. Mais pas de 5G ou de processeur de dernière génération. Pour cause : le Redmi Note 10 Pro reste un modèle de milieu de gamme avec un prix qui doit savoir être doux.

On a testé : l’Audi e-Tron GT quattro

Parmi nos tests de la semaine encore nombreux, nous avons fait chauffer les moteurs cette semaine pour prendre en main l’Audi e-Tron GT quatroo, la nouvelle GT 100 % électrique de la firme aux anneaux. L’occasion de constater qu’elle est un peu différente de la Porsche Taycan, sa cousine technique.

La vidéo de la semaine

